Руководство колонии в Мордовии запретило Уилану звонить в посольство США

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Администрация исправительной колонии в Мордовии, в которой содержится осужденный за шпионаж против РФ американец Пол Уилан, запретила ему звонить в посольство США. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.

"Брат Пола Дэвид сказал, что Уилан должен запрашивать разрешение на каждый звонок из колонии, но разрешают ему звонить только родителям. Адвокатам и в посольство звонить не разрешают", - рассказала она.

Карлова отметила, что не владеет информацией о том, почему руководство колонии не позволяет ее подзащитному общаться с адвокатами и посольством. "На мой запрос на этот счет во ФСИН пока не ответили", - сказла она.

Ранее сообщалось, что защита американца направила в Мосгорсуд ходатайство о переводе Уилана в США на основании конвенции о передаче осужденных лиц.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.