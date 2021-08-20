Перебои с водоснабжением возникли в округе Ставрополья из-за ливней на Северном Кавказе

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Ливни в регионах Северного Кавказа привели к повышению мутности воды в реках на Ставрополье. Из-за этого возникли перебои с водоснабжением в Кочубеевском округе края, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров.

"На протяжении нескольких дней замутненное течение идет по Кубани, от которой по Казьминскому групповому водопроводу питаются села Кочубеевское, Казьминское и некоторые другие поселения. В соседнем регионе, откуда течет к нам река, прошли проливные дожди, селевые потоки с гор сошли в русло. Сегодня эта "селевая" вода создает проблемы на очистных сооружениях группового водопровода. Нагрузка на них растет - соответственно, упало давление в трубах, сократились объемы подачи", - написал он на своей странице в Instagram.

По информации "Ставрополькрайводоканала", очистные сооружения Казьминского группового водопровода работают на пределе возможностей, подача питьевой воды снижена почти вдвое. В результате проблемы с водоснабжением возможны в девяти населенных пунктах округа.

"Сегодня уровень подачи по водопроводу удалось увеличить. Для доставки воды людям также задействовано семь водовозов. График их работы можно уточнить в водоканале. Принимаются все необходимые меры", - отметил Владимиров.

По данным Ставропольского гидрометцентра, непогода в ближайшие дни ожидается и на территории края. 20-23 августа местами в регионе прогнозируется сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с.