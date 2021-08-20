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В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек

По информации источника в оперативных службах, авария произошла в Сальском районе региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в пятницу в Сальском районе Ростовской области. Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах района, в результате столкновения травмы получили 12 человек.

"ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, 12 пострадавших", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об аварии в Сальском районе.

Собеседник агентства добавил, что на месте ДТП работают представители оперативных служб.

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