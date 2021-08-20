Один из двух очагов пожара в мордовском заповеднике локализовали

ТАСС, 20 августа. Один из двух очагов пожара, действующего с 3 августа в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича, локализован, сообщили в пятницу в пресс-службе главы Мордовии.

20 августа в режиме видеосвязи врио главы Мордовии Артем Здунов и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обсудили ситуацию с лесными пожарами в Темниковском районе. Площадь, пройденная огнем в западной части заповедника, составляет 5 950 га, на этом участке в борьбе с огнем задействовано 585 человек и 70 единиц техники.

"Докладывают, что огонь локализован, но с учетом того, что тушение еще продолжается, мы не снимаем его с контроля. Второй пожар - в восточной части заповедника, площадь составила 1,5 тыс. га, на его тушении заняты 197 человек, 60 единиц техники. В ближайшее время к группировке добавят еще 20 человек и три единицы техники. На пожаре работают силы и средства Нижнего Новгорода", - цитирует пресс-служба Козлова.

В тушении задействованы семь самолетов, в том числе самолет-амфибия БЕ-200 МЧС России, шесть самолетов ИЛ-76 Минобороны России, пять вертолетов. Артем Здунов отметил, что нужна также тяжелая техника для расчистки завалов, и решить этот регион сможет только при условии финансовой помощи Минприроды России. Стороны договорились, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозового разряда на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды и наличия валежника огонь быстро распространился. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области. На место направлены спасатели и пожарные из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал".

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 августа в Мордовии ожидается гроза, при грозе местами порывы ветра 15-18 м/с.