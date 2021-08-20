Цистерна с ГСМ загорелась под Норильском на железнодорожных путях

ТАСС, 20 августа. Цистерна с нефтепродуктами загорелась на железнодорожных путях под Норильском на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении управления ГО и ЧС города Норильска.

"На перегоне Вологочан - Алыкель в составе грузового поезда произошел сход шестой тележки. В результате произошло возгорание цистерны с нефтепродуктами. Состав расцеплен, угрозы перехода на остальные вагоны нет", - говорится в сообщении ведомства. Пострадавших нет.

На месте работают семь пожарных расчетов. Жителей Норильска просят воздержаться от посещения района, близлежащего к произошедшему инциденту.

Дорога Дудинка - Норильск, одна из самых северных в России, по ней осуществляется перевозка грузов в Норильский промышленный район.