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Цистерна с ГСМ загорелась под Норильском на железнодорожных путях

В результате ЧП никто не пострадал

ТАСС, 20 августа. Цистерна с нефтепродуктами загорелась на железнодорожных путях под Норильском на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении управления ГО и ЧС города Норильска.

"На перегоне Вологочан - Алыкель в составе грузового поезда произошел сход шестой тележки. В результате произошло возгорание цистерны с нефтепродуктами. Состав расцеплен, угрозы перехода на остальные вагоны нет", - говорится в сообщении ведомства. Пострадавших нет.

На месте работают семь пожарных расчетов. Жителей Норильска просят воздержаться от посещения района, близлежащего к произошедшему инциденту.

Дорога Дудинка - Норильск, одна из самых северных в России, по ней осуществляется перевозка грузов в Норильский промышленный район.

Теги
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