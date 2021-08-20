Проезд под железнодорожным тоннелем под Анапой перекрыли из-за подтопления

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Проезд под железнодорожным тоннелем в поселке Пятихатки под Анапой перекрыт из-за сильных ливней, вызвавших подтопления, сообщил отдел МВД России по Анапе в пятницу на своей странице в Instagram.

В ночь на пятницу в Крымском районе Краснодарского края пошли сильные дожди, в результате вышла из берегов река Баканка, подтопило 55 придомовых территорий, в 30 домов зашла вода, в полдень был введен режим "Чрезвычайная ситуация".

"Госавтоинспекция информирует граждан о том, что в связи с поднятием уровня воды в реке Можепсин, проезд под железнодорожным тоннелем, расположенным на территории поселка Пятихатки, муниципального образования город-курорт Анапа, перекрыт для движения всех транспортных средств и пешеходов, так как данный участок угрожает жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов строго руководствоваться требованиями технических средств организации дорожного движения, а также быть внимательными и осторожными.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.