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NBC: в США мужчину обвиняют в угрозе применения оружия массового поражения

Флойд Рэй Роузберри ранее припарковал свой автомобиль недалеко от Библиотеки Конгресса США и заявил, что в машине бомба

ТАСС, 20 августа. Уроженец штата Северная Каролина Флойд Рэй Роузберри, который в четверг, находясь в центре Вашингтона, заявил, что в его машине находится бомба, обвиняется в угрозе применения оружия массового поражения (ОМП) и угрозе использования взрывного устройства. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC.

По его данным, злоумышленнику в суде предъявили обвинения по четырем пунктам. Прокурор, ссылаясь на одного из родственников подсудимого, рассказал, что Роузберри в последнее время высказывался против политики президента США Джо Байдена, жаловался на мигрантов и критиковал систему здравоохранения в стране, а также планировал совершать насильственные действия.

В четверг он припарковал свой автомобиль недалеко от Библиотеки Конгресса США и заявил, что в машине бомба. После длительных переговоров Роузберри взяли под стражу. Как отмечала газета The New York Times, подозреваемый, находясь в автомобиле, высказывал критику в адрес администрации Байдена. По данным агентства Reuters, мужчина страдает шизофренией.

Взрывного устройства в автомобиле Роузберри полиция не обнаружила.

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