Мужчину, ранившего человека в стрельбе под Смоленском, задержали

ТАСС, 20 августа. Правоохранители задержали жителя Смоленской области, ранившего мужчину в результате стрельбы в пятницу вечером в Ельне, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, сообщение о выстрелах в районе жилого дома в Ельне поступило вечером в пятницу. В результате конфликта ранее судимый мужчина выстрелил в сторону соседа, получившего ранения. Пострадавшего госпитализировали.