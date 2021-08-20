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Мужчину, ранившего человека в стрельбе под Смоленском, задержали

Его доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства

ТАСС, 20 августа. Правоохранители задержали жителя Смоленской области, ранившего мужчину в результате стрельбы в пятницу вечером в Ельне, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, сообщение о выстрелах в районе жилого дома в Ельне поступило вечером в пятницу. В результате конфликта ранее судимый мужчина выстрелил в сторону соседа, получившего ранения. Пострадавшего госпитализировали.

Теги
РоссияСмоленская область
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