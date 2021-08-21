Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы у жилого дома в Смоленской области

ТАСС, 20 августа. Следователи после стрельбы в Ельне возбудили уголовное дело по подозрению жителя Смоленской области в покушении на убийство, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Сообщение о выстрелах в районе жилого дома в Ельне поступило вечером в пятницу. В результате конфликта ранее судимый мужчина выстрелил в сторону соседа и ранил его. Пострадавшего госпитализировали.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Ельня. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в результате произошедшего между жителями Смоленской области конфликта один из мужчин получил ранения живота, спины и руки. Выстреливший в него местный житель закрылся у себя дома с оружием, но был задержан при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

"Свой умысел на убийство местного жителя злоумышленник довести до конца не смог из-за вмешательства других лиц и своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи в лечебном учреждении", - добавили в пресс-службе.