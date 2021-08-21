В ДТП в КЧР погибли три человека

ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли и четыре человека находятся в больнице после ДТП на дороге Майкоп - Зеленчукская в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"На автодороге Майкоп - Зеленчукская, 249,2 км произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины УАЗ "Патриот" и Kia Rio. <…> В результате ДТП на месте погибли два человека - водитель Kia Rio и его пассажир. В Зеленчукскую центральную районную больницу были доставлены двое несовершеннолетних из автомашины Kia Rio и трое из УАЗ "Патриот". В Зеленчукской ЦРБ впоследствии скончался несовершеннолетний ребенок", - рассказали в пресс-службе.

Согласно предварительным данным, водитель Kia Rio превысил скорость, после чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым автомобилем.