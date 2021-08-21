В Якутии за сутки ликвидировали десять природных пожаров

ТАСС, 21 августа. Десять лесных пожаров на площади более 617 тыс. га ликвидировано в Якутии. Всего в регионе действуют 88 природных пожаров, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

"На территории Республики Саха (Якутия) действует 88 природных пожаров, за сутки ликвидировано десять на общей площади свыше 617 тыс. га. На тушении задействованы 2,7 тыс. человек и 433 единицы техники. Приближенных [к населенным пунктам] и угрожающих населенным пунктам пожаров нет", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Ергелех, Едей, Петропавловск, Мельжехси, в заповеднике "Ленские столбы" проводится работа по расширению минерализованных полос, тушение отдельных очагов и дотушивание локализованных пожаров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.