В Бурятии ликвидировали лесной пожар в труднодоступной местности

ТАСС, 21 августа. Пожарные-десантники потушили пожар в труднодоступной местности в Северо-Байкальском районе Бурятии. Площадь, пройденная огнем, составляет 42 га, сообщила пресс-служба агентства лесного хозяйства республики.

"За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного очага в Северо-Байкальском районе. Он возник из-за сухой грозы на старой гари в сложной, труднодоступной местности. Группировка из 42 пожарных-десантников была доставлена к месту возгорания авиационным способом", - говорится в сообщении.

Новых возгораний в лесах республики нет.

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой, пожароопасный период длится с апреля по октябрь. Основные причины их возникновения - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также сухие грозы. 2015 год в Бурятии из-за сильной засухи стал одним из самых тяжелых: было зарегистрировано свыше 1,5 тыс. пожаров на площади около 900 тыс. га. В 2020 году произошло 528 лесных пожаров на 89,9 тыс. га.