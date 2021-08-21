Суд в Новосибирске вновь изменил меру пресечения подозреваемому в мошенничестве журналисту

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска второй раз за месяц изменил меру пресечения журналисту Николаю Сальникову, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Мера изменена с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщается на сайте суда.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 21 августа в отношении обвиняемого Сальникова Николая изменен вид меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", - говорится в сообщении.

Причины изменения меры пресечения не уточняются. Срок содержания под стражей установлен до 16 октября, подозреваемый взят под стражу в зале суда. Постановление не вступило в законную силу.

В середине апреля Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца Сальникова и бывшего кандидата в мэры Новосибирска, бизнесмена Сергея Проничева, в отношении которых возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В мае Сальников обжаловал решение суда, однако оно осталось без изменений. В середине августа суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Как сообщал ранее источник ТАСС в правоохранительных органах, дело связано с фильмом-расследованием Сальникова о новосибирском спортивном клубе "Успех" и связанными с ним представителями городской и региональной власти. Сальников опубликовал фильм в интернете, но через некоторое время удалил его, пояснив, что в сеть попала незавершенная версия расследования. По данным источника, в фильме была дана непроверенная негативная информация, не соответствующая действительности. О предполагаемой роли Проничева в совершении преступления источник не сообщил. В конце апреля стало известно о третьем фигуранте дела - бывшем медиаменеджере и журналисте Евгении Кузьменко.

Сальников до 2019 года работал на новосибирском телеканале ОТС. Он уволился после видеообращения к федеральным властям, в котором поднимал проблему дыма от лесных пожаров в Сибири. Баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области в сентябре 2020 года, но не прошел в него.