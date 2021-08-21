В Екатеринбурге стоит смог и запах гари из-за лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Смог окутал Екатеринбург, запах гари чувствуется во всех районах города. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

ГУ МЧС по Свердловской области просит жителей города держать окна квартир и офисов закрытыми утром и ночью, открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном, употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, максимально ограничить курение, избегать употребления спиртных напитков. Также спасатели просят отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки, чаще проводить влажную уборку, при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

В свою очередь в аккаунте в Instagram губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сообщается, что ситуация с лесными пожарами в регионе очень сложная. По его словам, огонь бушует на 286 га. "Под Первоуральском горит 70 га, крупное возгорание - под Камышловом и в Пышминском районе. Появился огонь на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Ситуация осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой, которая в выходные достигнет плюс 36 градусов", - написал глава региона.

Он отметил, что власти приняли решение бороться с огнем встречным палом, что может привести к появлению дыма, который снова доберется до Екатеринбурга. Также губернатор попросил жителей не разводить костры, поскольку это запрещено - в области с апреля действует особый противопожарный режим, а также забирать из леса пластиковую посуду и стеклянные бутылки, создающие угрозу для возникновения пожара.