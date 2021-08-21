Пройденная огнем площадь лесов в Марий Эл увеличилась почти до 900 га

ТАСС, 21 августа. Площадь, пройденная огнем при лесном пожаре в Марий Эл, увеличилась почти до 900 га. В регионе наращивают силы для борьбы с пожарами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

"Площадь, пройденная огнем, составляет 891,5 га. За сутки она увеличилась на 771,5 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для тушения лесных пожаров в Марий Эл из Кировской области направлена аэромобильная группа из 30 человек личного состава и восемь единиц техники.

Отмечается, что на данный момент к борьбе с огнем привлечено более 1 тыс. человек и 161 единица техники.

В республике введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Лесной пожар начался на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор и находился на расстоянии трех км от него. Позже стало известно, что пожар в Сосновом Бору подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка. Для тушения пожара привлекают вертолеты. Из населенного пункта Шап были эвакуированы 634 человека, в том числе 420 детей. Задымление от пожара распространилось почти на 25 км.