Гостевой дом сгорел в Псковской области

ТАСС, 21 августа. Гостевой дом сгорел 21 августа в деревне Подборовье Псковского района, в нем находились отдыхающие. По предварительным данным, один человек госпитализирован, под завалами могут находиться еще несколько человек, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Псковской области.

"21 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании гостевого дома в деревне Подборовье-1 Псковского района, внутри которого отдыхали люди. По данному факту следственными органами СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, в результате пожара один пострадавший госпитализирован, еще несколько человек могут оставаться под завалами", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, а также сотрудники региональных управлений МВД и МЧС. Устанавливаются причины пожара и точное количество пострадавших, добавили в управлении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, вызов о пожаре поступил 21 августа в 03:23 мск, сгорел частный гостевой дом размером 12 на 15 м. "В результате пожара есть погибшие, их количество уточняется, сотрудники еще разбирают сгоревшие конструкции. Причина возгорания устанавливается", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС. МЧС задействовало 17 человек личного состава и шесть единиц техники.