Гребень паводка на Амуре ушел с территории Еврейской автономной области

ТАСС, 21 августа. Гребень паводка на реке Амур покинул территорию Еврейской автономной области, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по области.

"В Еврейской автономной области наблюдается незначительное понижение уровня воды до минус 13 см, гребень амурского паводка ушел с территории области. На всех гидропостах области уровень воды выше критерия опасного гидрологического явления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 21 августа из-за подъема уровня воды в 19 населенных пунктах региона остаются подтопленными 97 жилых домов, в которых проживает 212 человек, 498 приусадебных участков, 1 897 участков садовых некоммерческих товариществ. В воде находится 41 участок автомобильных дорог общей протяженностью 18,9 км, два автомобильных моста. Вода стоит на 15,5 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Ранее сообщалось, что сильные дожди на территории Еврейской автономной области могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию. Силы и средства регионального управления МЧС готовы к реагированию на возможные происшествия.

В Еврейской автономной области действует режим ЧС федерального характера реагирования из-за паводков.