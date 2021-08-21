В ДТП с рейсовым автобусом в Нижегородской области пострадали 10 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. При аварии с автобусом около города Балахна Нижегородской области пострадали 10 человек, сообщается в субботу на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП [с участием рейсового автобуса], произошедшего 21 августа в Балахнинском районе, в результате которого травмированы 10 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram, девять женщин с ушибами и поверхностными резанными ранами поступили в приемный покой Балахнинской центральной районной больницы. "Состояние всех пострадавших у медиков опасений не вызывает", - написал министр.

По информации регионального ГУ МВД, ДТП произошло примерно в 08:30. "Водитель автобуса, <...> [продавая билеты] пассажирам, совершил наезд на опору водопровода", - рассказали ТАСС в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, изначально госпитализировали девять женщин пожилого возраста, восемь из них уже выписали из больницы.