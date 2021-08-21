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Полиция изъяла партию контрафактных сигарет на 70 млн рублей в Ставрополье

Партию нашли в остановленном на федеральном контрольно-пропускном пункте "Ищерское" грузовике

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ставропольские полицейские изъяли партию из 636 тыс. пачек поддельных сигарет на сумму свыше 70 млн рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"На федеральном контрольно-пропускном пункте "Ищерское" полицейские остановили для проверки грузовой автомобиль с рефрижератором. В ходе осмотра содержимого полуприцепа с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что он загружен коробками с табачной продукцией без маркировки. Сопроводительные документы на данные товары у водителя отсутствовали. По предварительным подсчетам, в грузовом автомобиле находилось 636 тыс. пачек сигарет общей стоимостью порядка 70 млн рублей", - сказала Волк.

Возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Перевозка товаров без маркировки в особо крупном размере".

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