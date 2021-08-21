Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Твери

ТАСС, 21 августа. Столкновение в Твери легкового автомобиля "Ниссан" с частным микроавтобусом "Мерседес-Спринтер" стало причиной травмирования пяти человек, в том числе девятилетнего ребенка. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД по Тверской области.

"Пострадали двое мужчин, пассажиры в легковом автомобиле "Ниссан", а также три пассажира в автомобиле "Мерседес": две женщины и девятилетняя девочка", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, ДТП произошло утром 21 августа в Твери на Бурашевском шоссе у дома №62, по предварительным данным, "Ниссан" нарушил правила при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу частному микроавтобусу "Мерседес". Как уточнила собеседница агентства, устанавливается тяжесть травм у пострадавших.