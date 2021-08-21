Непогода на Кубани повредила почти треть урожая риса

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Циклон, прошедший в Краснодарском крае, может негативно сказаться на урожае риса и винограда, из-за сильных дождей повреждено более 36 тыс. из 118 тыс. га засеянных рисом площадей, ущерб виноградным плантациям оценят позже. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В этом году в крае засеяли рис на площади 118 тыс. га. Сегодня сложная ситуация сложилась в Славянском районе - из-за сильных дождей более 36 тыс. га пострадали. Природные катаклизмы могут сказаться на урожае винограда, но делать прогнозы по сбору сейчас рано: потери ягоды возможны из-за смещения сроков уборки. Кроме того, есть риск развития на виноградниках различных заболеваний, аграрии уже приступили к обработке насаждений", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ранние сорта риса скоро нужно готовить к уборке, сливать воду из рисовых чеков, но воды слишком много, привлекается оборудование для ее перекачки.

"Продовольственная безопасность страны по рису практически полностью зависит от нашего края. Мы постараемся не допустить потери. Стихия прошлась по нашим ключевым виноградарским территориям - Новороссийску, Анапе, Темрюкскому району. Какие конкретно площади пострадали - говорить сложно, потому что проехать к виноградным плантациям техника пока не может", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, более 70% российского риса, общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Более 2 тыс. домов подтопило, повредило более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы находятся в пунктах временного размещения.