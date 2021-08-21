По факту строительства на территории заказника в Кемеровской области возбудили дело

КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту проведения строительных работ на территории государственного заказника возбудили в Кемеровской области, сообщается в субботу на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ "Халатность". По версии следствия, должностными лицами администрации Кемеровского района без согласования с департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса для проведения строительных работ коммерческой организации был предоставлен земельный участок", - говорится в сообщении

В СК уточнили, что земельный надел расположен на особо охраняемой территории, которая имеет статус государственного природного заказника. Весной 2021 года автодорожная компания вела на участке строительные работы и нарушила природный рельеф. При работах в охраняемой природной зоне подрядчик причинил ущерб на сумму более 7,5 млн рублей. Для определения источников загрязнения и объема ущерба окружающей среде проведут экологическую экспертизу.