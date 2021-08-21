В селе Коми в грозу снесло крыши домов

СЫКТЫВКАР, 21 августа. /ТАСС/. Шквалистым ветром повредило крыши шести домов, опоры линий электропередачи и связи в Усть-Куломском районе Республики Коми, люди не пострадали. Больше всего разрушений в селе Помоздино, где объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщил в субботу глава региона Владимир Уйба.

"О последствиях урагана, который вчера пронесся по Усть-Куломскому району: в основном пострадало село Помоздино <…>. Снесло крыши шести домов, часть домов пострадала частично, разрушены опоры линий электропередачи и связи. Самое важное, что в результате больших разрушений не пострадали люди", - рассказал руководитель региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

По его словам, все технически ответственные службы задействовали для восстановления электроснабжения и связи, они работают в круглосуточном режиме. Сейчас оцениваются объемы разрушений, сразу после непогоды в селе Помоздино объявили режим чрезвычайной ситуации. "Это сделано для того, чтобы можно было задействовать средства муниципалитета, хотя уже понятно, что средств муниципалитета не хватит, разрушения большие, а восстановить нужно очень быстро, потому что не сегодня - завтра пройдут дожди. Поэтому договорились с местными предпринимателями под честное слово, что мы сейчас из резерва правительства республики деньги им выделим, но процедура займет несколько дней, а нужно, чтобы уже сейчас предприниматели начали передавать на восстановление крыш профнастил, пиломатериалы и все, что необходимо", - сказал Уйба.

Он поблагодарил местных жителей, которые сразу после грозы пришли на помощь односельчанам. В ближайшие дни средства на восстановление поступят из резервного фонда правительства Коми, необходимые решения в ближайшее время оформят документально. "Никого не оставим в беде. Поможем полностью и делом, и словом, и деньгами", - заверил глава Коми.

В Помоздино проживает около 1,5 тыс. человек. 20 августа главное управление МЧС РФ по Коми предупреждало о комплексе неблагоприятных явлений - грозе, ливне, граде, шквалистом ветре порывами до 22-27 метров в секунду в ряде районов Коми, в том числе в Усть-Куломском.