После пропажи 10-летнего мальчика под Иваново возбудили уголовное дело

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего после пропажи 10-летнего мальчика в Кинешме Ивановской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК по Ивановской области.

"Имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление. В связи с этим следственным отделом по городу Кинешма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Утром 21 августа из дома в Кинешме ушел 10-летний ребенок, он не вернулся до сих пор. По данным полиции, на автовокзале Кинешмы выявили запись видеокамеры, которая зафиксировала 20 августа пропавшего ребенка с незнакомым мужчиной.

По версии следствия, 10-летний мальчик мог покинуть город с малознакомым ему молодым человеком. "По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан. Мужчина временно находился в Кинешме, где он предположительно снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком", - говорится в сообщении пресс-службы управления СК по региону.

По данным пресс-службы УМВД по Ивановской области, поиски мальчика продолжаются, на вид ему 10-12 лет, рост около 150 см, волосы темно-русые прямые, глаза карие, был одет в футболку красного цвета с изображением волка серого цвета, шорты синие с надписью Sport с красными лампасами, черные кеды, из особых примет - заикание при быстрой речи.