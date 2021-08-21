Водоснабжение вернули жителям 97 домов в Оренбургской области после аварии на водоводе

ОРЕНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Коммунальщики устранили прорыв магистрального водовода, который произошел утром 21 августа в Оренбургской области, из-за чего жители 97 многоквартирных домов в Ясном остались без холодной воды. Об этом сообщает в субботу региональное ГУ МЧС.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, подача холодного водоснабжения осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение об аварии поступило в 05:30 (03:30 мск). Из-за нарушения сроков устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения населения прокуратура организовала проверку. В устранении последствий аварии принимали участие 23 человека и восемь единиц техники.