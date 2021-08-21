Два пожарных автопоезда прибудут на место тушения возгорания в Самарской области

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Два пожарных автопоезда направили на тушение пожара в Борском районе Самарской области, где огонь перекинулся на расположенный рядом лесной массив. Об этом сообщил в субботу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем аккаунте в Instagram.

"На месте работают бригады пожарных и МЧС, сейчас сюда направляются дополнительные силы - два пожарных автопоезда. Поручил оказать помощь пострадавшим, в том числе социальным службам в плане оформления и восстановления документов. Сейчас необходимо защитить местный лес, не допустить распространения огня в сторону населенных пунктов и нацпарка "Бузулукский бор", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области уточнили, что огонь перекинулся на расположенный рядом лесной массив, площадь горения уточняется.

Ранее сообщалось, что горела трава на площади 0,5 га и 14 домов на общей площади 750 кв. м в селе Гвардейцы. Пожар в населенном пункте удалось локализовать, одного человека госпитализировали.