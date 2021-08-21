Роспотребнадзор начал расследование по факту отравления детей в Одинцове

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора начали расследование случаев острой кишечной инфекции у детей на спортивных сборах в парк-отеле "Ершово" в городском округе Одинцово. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

"В связи с поступлением информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся на спортивных сборах парк-отеле "Ершово" г.о. Одинцово специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи, возникновения вспышки и ликвидации очага", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что отелю выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. "Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока, заболевших и контактных", - пояснили в ведомстве.

Ситуация находится контроле управления, подчеркнули в пресс-службе.