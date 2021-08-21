В Петербурге арестовали депутата по обвинению в вымогательстве взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Волковское Александра Савченкова до 19 октября, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города в субботу.

"Фрунзенский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Савченкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ. Срок меры - 19 октября 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, муниципальный депутат Савченков вместе с заместителем главы местной администрации оказывали давление на работников администрации для получения от них взятки. 20 августа после получения взятки в размере 366 тыс. рублей депутата Савченкова задержали, следует из сообщения пресс-службы.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте МО Волковское, Александр Савченков избран муниципальным депутатом от "Единой России" в сентябре 2019 года.