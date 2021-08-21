Тропический шторм "Генри" усилился до урагана

ТАСС, 21 августа. Тропический шторм "Генри" в субботу усилился до урагана первой категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, предупреждение об урагане объявлено для некоторых районах острова Лог-Айленд, штатов Коннектикут и Род-Айленд, расположенных на северо-востоке США. В регионе в субботу вечером или в воскресенье утром ожидаются штормовые волны и сильные дожди.

На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,5 м/с. Ураган находится на расстоянии около 748 км к югу от острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и движется на северо-запад со скоростью примерно 9,8 м/с.