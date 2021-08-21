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Несколько сел и деревень Коми остались без электричества и воды после урагана

Несколько бригад энергетиков в круглосуточном режиме устраняют последствия удара стихии

СЫКТЫВКАР, 21 августа. /ТАСС/. Шквалистый ураганный ветер прошел по Усть-Куломскому району Республики Коми, в результате повреждены 15 домов, ряд сел и деревень остались без электроэнергии и воды, восстановить снабжение планируется до конца дня субботы, сообщил руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан.

"Вчера по территории ряда населенных пунктов района прошел шквалистый ураганный ветер. В результате несколько сел и деревень остались без электроэнергии, местами образовались завалы на дорогах, повреждены кровли жилых домов и общественных зданий", - написал Рубан на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным, несколько бригад энергетиков в круглосуточном режиме устраняют последствия урагана. В настоящее время остаются без электричества деревни Пузла, Сордъыв, частично отсутствует электроэнергия в Выльгорте и Помоздино. Предполагается, что основные работы по восстановлению электроснабжения завершатся до конца текущего дня.

Наиболее сложная обстановка сложилась в селе Помоздино, где введен режим ЧС. Из-за отключения электричества нарушено и водоснабжение населенных пунктов. На данный момент ведутся восстановительные работы и комиссионное обследование поврежденных стихией жилых домов. По предварительным данным, пострадало порядка 15 домов.

Ранее глава республики Владимир Уйба сообщил, что муниципалитету будет оказана помощь из резервного фонда правительства региона.

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Уйба, Владимир ВикторовичКоми
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