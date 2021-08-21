Лесной пожар в Пафосе уничтожил 15 га растительности

НИКОСИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Крупный природный пожар, вспыхнувший в субботу в кипрской провинции Пафос на западе острова, уничтожил 15 гектаров растительности. Об этом сообщил в Twitter-аккаунте официальный представитель Кипрской пожарно-спасательной службы Андреас Кеттис, по словам которого на борьбу с огнем были брошены многочисленные подразделения наземных служб и противопожарная авиация.

"Было сожжено около 15 гектаров сухой травы, дикой растительности и деревьев", - информировал он.

Первая информация о возгорании поступила в службу в 13:48 (кипрское летнее время совпадает с мск). Кеттис также сообщил, что пожар бушевал в труднодоступном месте между деревней Скулли и плотиной Эвретос. Около 17:00 распространение пламени было взято под контроль, однако сотрудники оперативных служб остались в зоне пожара до полной ликвидации очагов возгорания.

Из наземных служб к тушению огня были привлечены семь пожарных расчетов, находящиеся в распоряжении властей провинции Пафос, четыре расчета и два экскаватора противопожарных подразделений Кипрского департамента лесного хозяйства, а также два бульдозера, направленных властями провинции и национальной Службой по делам охоты и охраны животных.

Борьбу с огнем также вела и противопожарная авиация, а именно три самолета уже упомянутого департамента лесхоза и два вертолета пожарно-спасательной службы.