В Дагестане инструктор погиб во время спасения туриста на зиплайне

МАХАЧКАЛА, 21 августа./ТАСС/. Житель Хунзахского района Дагестана, работавший инструктором, трагически погиб, спасая туриста на местном зиплайне (скоростном спуске на троссе). Об этом в субботу ТАСС сообщил руководитель пресс-службы администрации Хунзахского района Камиль Гусейнов.

"В Хунзахском районе трагически, спасая туриста, погиб инструктор во время инцидента на местном зиплайне (скоростном спуске на троссе). На площадке в Матласе мужчина не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоем улетели обратно с площадки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при соблюдении мер безопасности трагедии можно было избежать.