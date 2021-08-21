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В Дагестане инструктор погиб во время спасения туриста на зиплайне

При соблюдении мер безопасности трагедии можно было избежать, отметил руководитель пресс-службы администрации Хунзахского района Камиль Гусейнов

МАХАЧКАЛА, 21 августа./ТАСС/. Житель Хунзахского района Дагестана, работавший инструктором, трагически погиб, спасая туриста на местном зиплайне (скоростном спуске на троссе). Об этом в субботу ТАСС сообщил руководитель пресс-службы администрации Хунзахского района Камиль Гусейнов.

"В Хунзахском районе трагически, спасая туриста, погиб инструктор во время инцидента на местном зиплайне (скоростном спуске на троссе). На площадке в Матласе мужчина не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоем улетели обратно с площадки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при соблюдении мер безопасности трагедии можно было избежать.

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