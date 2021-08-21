Ураган "Грейс" оставил без энергоснабжения 565 тыс. людей в четырех штатах Мексики

МЕХИКО, 21 августа. /ТАСС/. Ураган "Грейс" оставил без электроснабжения свыше полумиллиона пользователей на востоке и в центральной части Мексики. Об этом сообщила в субботу Федеральная комиссия по электричеству.

"Из-за сильных дождей и ветров, вызванных вторым приходом урагана "Грейс", в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси понесли ущерб 565 470 пользователей", - говорится в заявлении. К настоящему времени около 10% из них удалось вновь подключить к электросетям. В ремонтных работах задействованы более 1,1 тыс. специалистов и сотни единиц техники, включая вертолет.

Ранее в субботу "Грейс", набравший силу урагана третьей категории, ударил по восточному побережью Мексики. Циклон вышел на сушу в районе небольшого населенного пункта Теколутла в штате Веракрус, после чего начал движение на юго-запад. К настоящему времени он потерял силу и превратился в тропический шторм, центр которого находится над штатом Мехико.

В четверг "Грейс" как ураган первой категории обрушился на штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. По данным руководства региона, атмосферное явление причинило незначительный материальный ущерб и не привело к гибели людей.