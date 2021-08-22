В Новосибирской области в результате ДТП пострадали четыре человека

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе из Новосибирска в город Камень-на-Оби Алтайского края. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

"По предварительным сведениям, в результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четыре человека - их личности и характер полученных травм уточняются", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, автомобиль Toyota Corolla ехал из Новосибирска в Камень-на-Оби, в 02:45 местного времени (22:45 мск) на 13-м км дороги водитель столкнулся со следовавшим впереди автомобилем ВАЗ-2105 и вытолкнул его на встречную полосу, где тот столкнулся с автомобилем Nissan. Последний затем врезался в дерево.