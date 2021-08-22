В Усть-Майском районе Якутии выявлен еще один природный пожар

ТАСС, 22 августа. Неблагоприятные погодные условия осложняют тушение пожаров в Усть-Майском районе Якутии, площадь которых увеличилась на 0,5 га. В район направлены дополнительные силы, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"На территории Усть-Майского района продолжают действовать 13 природных пожаров на общей площади свыше 107 тыс. га, из них в зоне обслуживания - 8 пожаров на площади 104 24 га. Обнаружен один новый пожар на площади 0,5 га. С 9 часов утра (03:00 мск) авиация начала работу, на этот пожар доставлено девять человек. В районе установились неблагоприятные погодные условия, что осложняет работы по тушению пожаров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что на его территории нет пожаров вблизи населенных пунктов и объектов экономики.

По данным Авиалесоохраны, в Якутии на землях лесного фонда на площади 1,1 млн га продолжает действовать 41 пожар и 1 пожар в природном парке "Ленские столбы" на площади 20,1 тыс. га. В 10-километровой зоне от населенных пунктов продолжают действовать шесть пожаров, три из которых локализовано.