Лесной пожар угрожает двум населенным пунктам в Самарской области

ТАСС, 22 августа. Огонь угрожает двум населенным пунктам в Самарской области, где с 21 августа продолжается лесной пожар, перекинувшийся на территорию национального парка "Бузулукский бор". Об этом в воскресенье сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"Пожарно-спасательные подразделения предпринимают все усилия для недопущения распространения огня на населенные пункты Немчанка и Борское", - сообщили в ведомстве, подтвердив, что существует угроза.

На утро 22 августа площадь активного горения составляет 100 га. Руководитель тушения пожара - директор национального парка "Бузулукский бор" Андрей Латыпов - сообщил ТАСС, что обстановка характеризуется как очень сложная.

В Борском районе второй день продолжается тушение лесного пожара, огонь с которого 21 августа перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений (шесть частных жилых домов и восемь дачных строений). Площадь возгорания составила 750 кв. м, ликвидировать его удалось вечером 21 августа. После огонь перекинулся на лес на территории национального парка "Бузулукский бор".