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Пассажирский поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде в Болгарии

Никто не погиб и не пострадал

СОФИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Скорый пассажирский поезд Бургас - София столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в районе города Карнобат в воскресенье утром. Об этом сообщил телеканал bTV.

По поступающей информации, грузовик с прицепом, перевозивший сено, выехал на железнодорожный переезд, где и произошло столкновение с поездом. Водитель не обратил внимания на звуковую и световую сигнализацию.

Инцидент произошел около 09:15 (совпадает с московским). В поезде находилось несколько десятков пассажиров, которые не пострадали. На месте аварии в настоящее время завершаются восстановительные работы. Причины происшествия расследует полиция.

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Болгария
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