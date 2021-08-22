Пассажирский поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде в Болгарии

СОФИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Скорый пассажирский поезд Бургас - София столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в районе города Карнобат в воскресенье утром. Об этом сообщил телеканал bTV.

По поступающей информации, грузовик с прицепом, перевозивший сено, выехал на железнодорожный переезд, где и произошло столкновение с поездом. Водитель не обратил внимания на звуковую и световую сигнализацию.

Инцидент произошел около 09:15 (совпадает с московским). В поезде находилось несколько десятков пассажиров, которые не пострадали. На месте аварии в настоящее время завершаются восстановительные работы. Причины происшествия расследует полиция.