Полицейский погиб в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Один полицейский погиб и еще одного сотрудника полиции госпитализировали в результате ДТП в Дагестане. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но позднее его задержали, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе республиканского МВД.

"ДТП произошло в ночь на воскресенье на 422-м километре федеральной автодороги Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе. Водитель автомашины BMW-Х5 допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer, следовавшей в попутном направлении, от удара Mitsubishi отбросило в кювет. За рулем Mitsubishi находился выехавший в служебную командировку сотрудник полиции. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Его пассажир, также сотрудник органов внутренних дел, с различными ранениями госпитализирован", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, водитель BMW-Х5, бросив машину, скрылся с места ДТП. "В автомашине BMW-Х5 были обнаружены пакеты с белым порошкообразным веществом, а также денежные купюры со следами указанного вещества и лекарственные препараты, которые изъяты для проведения экспертизы. Было установлено, что виновник аварии передвигался на машине с подложными госномерами, а с места ДТП скрылся на "Ладе-Веста", - сообщили в МВД.

Позже в Бабаюртовском районе заметили похожую "Весту", водитель которой не выполнил требований наряда ДПС и пытался скрыться. "Машина была задержана правоохранителями. Водитель и пассажир доставлены в отдел полиции. У них были обнаружены документы на BMW-Х5", - добавил собеседник агентства.