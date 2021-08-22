В Иркутске возбудили дело на укусившую полицейского женщину

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 44-летней женщины, которая подозревается в применении насилия и оскорблении сотрудника полиции в Иркутске. По версии следствия, она укусила за запястье участкового, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК России по Иркутской области.

"Следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 августа подозреваемая находилась в детской поликлинике № 1 Иркутска со своей двухлетней дочерью, в очереди у нее произошел конфликт с другой женщиной. Спустя некоторое время на место прибыл сотрудник полиции. На требования участкового женщина отреагировала неадекватно, высказываясь в его адрес нецензурной бранью, она также поцарапала полицейского и укусила за запястье.

После инцидента женщину доставили в следственный отдел для дачи показаний, с ее участием проводятся необходимые следственные действия.