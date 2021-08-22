Движение поездов приостановили из-за пожара в Самарской области

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пожар в полосе отвода Южно-Уральской железной дороги стал причиной временной остановки трех пассажирских поездов сообщением между Москвой, Оренбургом и Орском, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале ЮУЖД.

"22 августа в 14:33 по местному времени в связи с пожаром в полосе отвода ЮУЖД на перегоне Неприк - Заливная временно остановлено движение поездов. В связи с этим задержаны пассажирские поезда дальнего следования №138 сообщением Москва - Оренбург, №132 сообщением Москва - Орск, №137 сообщением Оренбург - Москва", - сказано в сообщении.

По данным ЮУЖД, расчетам МЧС в тушении помогают пожарные поезда со станций Самара, Кинель (Куйбышевская железная дорога) и Красногвардеец (Южно-Уральская железная дорога).

Тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области продолжается второй день. Из-за пала травы 21 августа огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, сгорели 14 строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". По данным МЧС, на утро 22 августа площадь активного горения составляла 100 га, существовала угроза двум населенным пунктам.