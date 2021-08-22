Ураган "Генри", приблизившись к побережью США, ослабел до тропического шторма

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Ураган "Генри", надвигающийся на северо-восточные штаты США, ослабел в воскресенье до тропического шторма. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его сведениям, первый удар стихии с возможными порывами ветра до 100 км/ч уже через несколько часов на себя примет остров Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и штаты Коннектикут и Род-Айленд. В штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк сохраняется угроза подтопления из-за дождей. "Волнение [океана] от "Генри" будет оказывать влияние на большую часть Восточного побережья США и на следующий день, они могут образовывать опасные волны и течения", - говорится в сообщении центра.

Ожидается, что в штатах, затронутых штормом, в ближайшие дни выпадет до 25 см осадков.

В субботу губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов, на брифинге в субботу Куомо сравнил надвигающееся стихийное бедствие с разрушительным ураганом "Сэнди", который осенью 2012 года унес жизни более 100 человек, в том числе 43 в Нью-Йорке. Вслед за ним режим ЧС на воскресенье объявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. В городе закрыты уличные веранды, отменены мероприятия на открытом воздухе, приостановлены строительные работы. Владельцам зданий предписано предпринять все необходимые меры по защите от надвигающейся стихии.