В Ижевске в результате обрушения части стены дома пострадал четырехлетний ребенок

ТАСС, 22 августа. Часть стены жилого дома обрушилась в воскресенье в Ижевске, травму получил ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

"22 августа 2021 года около 18:00 произошло обрушение части кирпичной стены технического (восемнадцатого) этажа жилого дома на улице Грибоедова в Ижевске. В результате этого получил травму четырехлетний ребенок, который находился в тот момент возле дома. Мальчику оказана медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), уточнили в ведомстве.

"На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, производится его осмотр, допрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.