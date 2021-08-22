Движение на Тверской улице в центре Москвы восстановлено после ДТП с пешеходом

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Движение на Тверской улице в районе станции метро "Маяковская" в Москве восстановлено после дорожного происшествия с пешеходом. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на Тверской улице, в районе дома №30, произошел наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Движение в районе аварии было затруднено: были заняты левые ряды в сторону центра и в сторону области. В результате происшествия мужчина от полученных травм умер на месте.