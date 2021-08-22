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Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за ДТП

В результате аварии один из автомобилей перевернулся

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. ДТП с участием двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве, один из автомобилей перевернулся. Движение в сторону области ограничено до двух полос, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте, в районе д. 86 произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии один из автомобилей перевернулся <...> Движение в сторону области ограничено до двух полос", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

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