В Марий Эл огонь прошел 1 341 га за четыре дня

ТАСС, 23 августа. Площадь, пройденная огнем при лесном пожаре в Марий Эл, за четыре дня достигла 1 341 га, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По данным Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, пожаром пройдено 1 341 га, локализовано 1 287 га", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что силами авиации за сутки на лесной пожар сбросили 405 тонн воды, что в два раза больше чем в субботу, 21 августа. Работы продолжаются на четырех участках.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС республики сообщала, что активная площадь горения леса в Марий Эл уменьшилась с 66,5 га до 54 га. В субботу вечером, как сообщала пресс-служба управления, площадь активного горения составляла около 921 га.

Лесной пожар начался на территории Куярского лесничества в Медведевском районе в минувший четверг. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор и находился на расстоянии 3 км от него, позже он подошел также к поселку Студенка. Для тушения привлекают вертолеты. Из населенного пункта Шап были эвакуированы 634 человека, в том числе 420 детей. В пятницу глава региона подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на территории Марий Эл.