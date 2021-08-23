Экстренное предупреждение объявили в двух районах Колымы из-за угрозы лесных пожаров

ТАСС, 23 августа. Спасатели в понедельник объявили экстренное предупреждение в двух районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре Колымы.

"Объявлено предупреждение на 23 августа 2021 года. Наибольший риск возникновения ЧС до муниципального уровня, обусловленный природными пожарами, существует в Хасынском и Ягоднинском городских округах", - рассказали в центре.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в этих районах наблюдается пожарная опасность IV класса. Основными источниками лесных пожаров в регионе являются сухие грозы и ветер.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.