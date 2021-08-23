Во Владивостоке из-за сильного прибоя утонул мужчина

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Приморскому краю спасли пятерых пловцов и подняли тело шестого из воды во время сильного прибоя в акватории острова Русского во Владивостоке вечером в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба управления в понедельник.

"Поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который, находясь на отдыхе, прыгнул в море со скалы мыса Тобизина (остров Русский). В условиях сильного прибоя после штормовой погоды вчеловек самостоятельно выплыть не смог. В 20:00 (13:00 мск) спасатели прибыли к месту происшествия. Тело пострадавшего было обнаружено на береговой косе", - сообщает пресс-служба.

Ближе к полуночи тело было доставлено на берег и передано врачам скорой медицинской помощи. Также во время транспортировки утонувшего спасатели оказали помощь мужчине, который в том же районе не мог самостоятельно выплыть к берегу. Информацию еще о четырех пловцах в сложной ситуации сотрудникам МЧС сообщили очевидцы. Все люди были выведены на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

В спасательной операции участвовали 10 человек и пять единиц техники.

Ранее Приморский гидрометцентр объявил на воскресенье штормовое предупреждение из-за активного атмосферного фронта. Во Владивостоке и местами по краю прошли сильные дожди, ветер на побережье достигал скорости 20 м/с и более. По данным Примгидромета, за последние сутки в разных районах края выпало от 20% до 73% месячной нормы осадков.