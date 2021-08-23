Селевой поток повредил жилой дом и участок дороги в селе в Дагестане

ТАСС, 23 августа. Селевой поток сошел в районе села Урма в центральной части Республики Дагестан, в результате чего поврежден один жилой дом и часть сельской дороги, а также несколько построек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В населенном пункте Урма Левашинского района в результате прохождения кратковременного ливневого дождя [образовался сель и] повреждены один дом, заборы 10 домов, пять автомобилей, частично 600 м дорожного полотна внутрисельской дороги и частично забор школы. Жители поврежденного дома - пять человек, из них двое детей отселились к матери", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в 10 жилых домах нарушено энерго- и газоснабжение. Над устранением последствий ЧП работают бригады специалистов.

В селе Урма проживает около 4 тыс. человек.