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Часть Южно-Сахалинска осталась без света из-за аварии на электросетях

Электричество отсутствует на проспектах Мира и Победы и улицах Емельянова, Комсомольской, Пуркаева, Горького и Поповича

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Жители восьми центральных улиц Южно-Сахалинска в понедельник остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщается на сайте энергокомпании "Сахалинэнерго".

"Аварийное отключение на 3л-Ю-6, 8л-Ю-6 (линии), 23 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным энергокомпании, электричества нет на проспектах Мира и Победы, улицах Емельянова, Комсомольской, Пуркаева, Горького, Поповича. Восстановить энергоснабжение планируется в течение понедельника. Пострадавших потребителей уже переводят на резервные линии питания.

Отключения затронули несколько тысяч человек. Точное количество потребителей не сообщается.

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