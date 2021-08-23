Дожди в Амурской области спровоцировали подъем уровня воды в реках

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Дожди, прошедшие в Амурской области в минувшие выходные, спровоцировали подъем уровня рек в ряде районов, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В результате выпадения большого количества осадков на реке Правый Уркан [у берегов] села Ивановка Зейского района сформировался паводок, величина подъема за три дня составила 2,5 м, без выхода воды на пойму, 24-26 августа ожидаемые уровни воды 600-700 см ("опасное явление" 670 см). Интенсивные подъемы уровней воды наблюдаются на реках Мульмуга, Унаха, Гилюй, Правый Уркан, Голубая, Малая Пера, Деп, Завитая, Нюкжа на 41-178 см/сутки", - говорится в сообщении.

При смещении паводка с рек Забайкальского края на Амуре от села Игнашино до села Черняево подъем составил 10-34 см, ниже по течению продолжается спад на 6-44 см. На Зее от поселке Поляковский до села Ураловка подъем составил 28-44 см за счет боковой приточности малых рек. Ниже по течению незначительное повышение уровней воды на 2-7 см, в Благовещенском районе спад сохраняется на 5-15 см.

В ближайшие двое суток на участке Верхнего Амура ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,3 м, на Зее прогнозируется подъем на 0,4-0,7 м.

По информации Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Амурской области местами ожидаются ливни, в отдельных районах грозы, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Ночью и в утренние часы в пониженных местах туман.